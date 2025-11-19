Przeciętne wynagrodzenia w 2024 roku. Podlaskie poniżej średniej, ale nie na końcu stawki 

19 listopada, 2025

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku. Wynika z nich, że różnice między województwami pozostają znaczące – a Podlaskie ponownie plasuje się w dolnej połowie zestawienia, choć wyprzedza kilka regionów Polski Wschodniej.

Podlaskie poniżej średniej, ale przed sąsiadami

Według opublikowanej tabeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podlaskim wyniosło 7446,20 zł. To wynik:

o ponad 2000 zł niższy od najlepiej wynagradzanego Mazowsza (9488,94 zł) ,

o ponad 900 zł mniej niż średnia w województwie dolnośląskim ( 8359,59 zł ),

o około 600 zł mniej niż średnie wynagrodzenie w Małopolsce (8249,31 zł).

Podlaskie nie znajduje się jednak na końcu rankingu. Niższe płace odnotowano m.in. w województwach:

warmińsko-mazurskim – 7133,90 zł ,

podkarpackim – 7175,92 zł ,

świętokrzyskim – 7236,58 zł ,

kujawsko-pomorskim – 7322,89 zł.

Podobny poziom wynagrodzeń jak w Podlaskiem zanotowano także w lubuskim (7425,38 zł) i wielkopolskim (7428,35 zł).

Najwyższe pensje w kraju – Mazowsze i Dolny Śląsk

Dane GUS potwierdzają wieloletni trend:

Mazowsze pozostaje zdecydowanym liderem, gdzie przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 9400 zł .

Drugie miejsce zajmuje Dolny Śląsk (8359,59 zł), a trzecie Małopolska (8249,31 zł).

W czołówce znalazły się również Śląskie i Pomorskie, oba z przeciętnymi płacami powyżej 8000 zł.

Najniższe płace – Warmia i Mazury oraz Podkarpacie

Najniższe przeciętne brutto odnotowano w regionach:

warmińsko-mazurskim – 7133,90 zł ,

podkarpackim – 7175,92 zł.

To właśnie te województwa zamykają zestawienie GUS za 2024 rok.

Podlaskie – stabilnie, ale bez przełomu

Pozycja województwa podlaskiego w rankingu nie zmieniła się znacząco w porównaniu z poprzednimi latami. Region nadal znajduje się nieco poniżej ogólnopolskiej średniej, jednak wyprzedza część sąsiednich województw, w tym warmińsko-mazurskie i podkarpackie.

Jednocześnie dane wskazują, że rozpiętości między regionami pozostają bardzo duże – różnica między pierwszym a ostatnim miejscem wyniosła w 2024 roku ponad 2300 zł brutto. (red.)