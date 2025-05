„Przebudzenie zabytków” – konferencja dla pasjonatów historii i architektury w Pałacu Hasbacha

23 maja, 2025

fot. Paweł Cybulski

W Pałacu Hasbacha w Białymstoku trwa II edycja konferencji „Przebudzenie zabytków” – wyjątkowego wydarzenia poświęconego ochronie dziedzictwa kulturowego i roli zabytków w przestrzeni publicznej. To otwarte spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy interesują się historią, architekturą oraz konserwacją zabytków.

Ochrona dziedzictwa to wspólna sprawa

– Zabytki w naszym otoczeniu to nie tylko świadkowie historii, ale też źródło wielu emocji i wyzwań – mówi Adam Musiuk, podlaski wojewódzki konserwator zabytków. – Taka konferencja to przestrzeń dialogu między konserwatorami, architektami, właścicielami obiektów zabytkowych i społecznikami.

W programie konferencji znalazły się wykłady, case study i przystępne prezentacje dotyczące m.in. metod konserwatorskich, przykładów rewitalizacji, błędów w renowacjach oraz nowoczesnych rozwiązań wspierających zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zabytki jako przestrzeń edukacji

Ważny głos w dyskusji zabrała prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Obecność zabytków w naszym otoczeniu to ogromna wartość dydaktyczna, zwłaszcza z perspektywy kształcenia przyszłych architektów – podkreśla prof. Misijuk. – To właśnie przy realnych obiektach studenci mogą odbierać je wszystkimi zmysłami, poznać budynki, dotknąć je, ocenić, zainspirować się.

Otwarta formuła – każdy może dołączyć

Konferencja „Przebudzenie zabytków” potrwa dziś (21 maja) do godziny 16:00. Wydarzenie ma formułę otwartą – oznacza to, że do udziału może dołączyć każda zainteresowana osoba – zarówno profesjonaliści, jak i mieszkańcy, dla których zabytki stanowią ważną część lokalnej tożsamości.

(pc)