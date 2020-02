Protest artystyczny przeciwko zawieszeniu naboru do Studium Wokalno – Aktorskiego

Luty 13, 2020

Dyrekcja, pedagodzy, uczniowie Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku wciąż zastanawiają się, jak przekonać władze miasta, aby nie zwieszały naboru do szkoły.

Słuchacze i pracownicy Studium Wokalno – Aktorskiego martwią się o swój los, po tym jak prezydent Białegostoku ogłosił, że zawiesi na rok nabór do tej szkoły. Magistrat swoją decyzję tłumaczy tym, że miasto oraz jego budżet są w trudnej sytuacji i musi szukać oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Z kolei osoby związane ze Studium obawiają się że wstrzymanie rekrutacji, to pierwszy krok do zamknięcia szkoły. Dlatego słuchacze, nauczyciele, sympatycy szkoły, a także lokalni artyści spotkali się podczas protestu artystycznego, który odbył się w jednym z białostockich lokali. W czasie spotkania były występy oraz rozmowy o przyszłości Studium.

Pracownicy i słuchacze Studium myślą o tym, aby zorganizować pikietę w obronie szkoły przed Urzędem Miejskim. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej