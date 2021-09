Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB

Wrzesień 16, 2021

12 doktorów habilitowanych oraz 25 doktorów odebrało dyplomy na Uniwersytecie w Białymstoku.

– To najważniejsza uniwersytecka uroczystość. Ponieważ jest to symbol naszego rozwoju, tego, że nasi pracownicy zdobywają kolejne stopnie i tytuły. Zresztą nie tylko pracownicy, więc można powiedzieć, że jest to także symbol rozwoju naszego regionu – powiedział prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Spośród osób, które odebrały dyplomy jedynie 13 (9 doktorów habilitowanych oraz 4 doktorów) to zatrudnieni na Uniwersytecie w Białymstoku nauczyciele akademiccy. To pokazuje, jak wielu naukowców spoza UwB wybiera tę uczelnię na miejsce swoich naukowych awansów.

– Praca naukowa nie jest i nigdy nie powinna być jedynie zawodem. Praca naukowa jest misją, a misją nauki jest poszerzanie horyzontów wiedzy, stawianie pytań – im trudniejsze, tym lepsze – i szukanie obiektywnych odpowiedzi. Te czynniki sprawiają, że poznajemy nasz świat i mechanizmy tym światem rządzące – podkreśliła zwracając się do awansowanych prof. Izabela Święcicka, prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej. I dodała: – Dziś pewien etap w swoim życiu kończą nasi doktorzy i doktorzy habilitowani. Jednakże, chciałam to z całą mocą podkreślić, jest to święto całej społeczności akademickiej.



W 24-letniej historii Uniwersytetu w Białymstoku dyplom doktora uzyskało już ponad 860 osób, a doktora habilitowanego – ponad 150.

Uniwersytet w Białymstoku ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii). (mt)