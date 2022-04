Promocja książki byłego rektora Politechniki Białostockiej prof. Lecha Dzienisa

Kwiecień 19, 2022

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku organizuje promocję książki prof. Lecha Dzienisa oraz Magdaleny Gołaszewskiej „Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze…”. Spotkanie z autorami odbędzie się w najbliższy czwartek (21.04) o 17:00.

„Kontynuuj to, co dobre, rozwijaj to, co najlepsze…” – to zapis 20 rozmów profesora Lecha Dzienisa – rektora Politechniki Białostockiej (PB) w latach 2012–2020 z Magdaleną Gołaszewską. Rozmowy odbywały się pomiędzy styczniem 2020, a wrześniem 2021 r. Początkowa koncepcja wywiadu–rzeki z ustępującym rektorem została zmodyfikowana na skutek wybuchu pandemii koronawirusa. Poruszane tematy, nieprzewidziane okoliczności, otwartość, szczerość i odwaga głównego bohatera stworzyły wyjątkową, osobistą, zaskakującą opowieść o człowieku, który przez osiem lat trzymał stery największej w północno–wschodniej Polsce uczelni technicznej.

Prof. Lech Dzienis – były rektor PB. Urodził się w Krakowie w rodzinie z tradycjami inżynierskimi. Studiował na Politechnice Łódzkiej i tam też pracował do 1983 r. Tytuł profesora uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przyjechał do Białegostoku w 1983 roku i zaczął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Od tamtego czasu pełnił funkcje prodziekana i dziekana wydziału, a od 2008 Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy PB. Od 1990 r. jest członkiem Senatu PB. W latach 2012-2020, przez dwie kadencje, był rektorem PB – największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

Magdalena Gołaszewska – dziennikarka telewizyjna, przez 20 lat związana z TVP w Białymstoku. Trener wystąpień publicznych, konferansjer. Przez trzy lata była koordynatorem i dziennikarzem Geekstok.pl – portalu stworzonego przez PB. W ramach współpracy przeprowadziła 85 wywiadów wideo z osobowościami środowiska akademickiego, biznesowego, kulturotwórczego regionu. (mt)