Projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych” trafi do kilku tysięcy białostoczan

Wrzesień 28, 2022

Muzeum Wojska w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu„Remembrance Education” (Edukacja kulturalna osób dorosłych). Przygotowana oferta kulturalna dla białostoczan w wieku 30-49 lat, trafi do mieszkańców osiedla Dziesięciny, TBS, Wygoda i Zielone Wzgórza.

Partnerami działania są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz norweskie Centrum Falstad w Ekne. Właśnie razem z Centrum Falstad i w gronie międzynarodowego zespołu edukatorów muzeum chce szukać sposobu na stymulację aktywności kulturalnej w lokalnych środowiskach i przygotować atrakcyjny program dla ludzi z grupy wiekowej, która niechętnie angażuje się w wydarzenia kulturalne. W dotarciu do białostoczan pomoże Książnica Podlaska.

Według Marzeny Wilczko, koordynatorki projektu z Muzeum Wojska w Białymstoku, działanie zaplanowano na półtora roku. – A zaczynamy już we wrześniu. Chcemy dotrzeć do kilku tysięcy mieszkańców 4 dużych białostockich osiedli. To TBS, Zielone Wzgórza, Białostoczek i Dziesięciny, dzięki pomocy Książnicy Podlaskiej, która ma filie na każdym osiedlu.

Punktem wyjścia do planowanych wystaw, warsztatów i spotkań będzie m.in. wojenna historia Białegostoku. Przywołane zostaną historie ludzi (wojskowych i cywilów) uwikłanych w działania II wojny światowej, które w wymiarze lokalnym są wciąż mało znane. – Będziemy prowadzić zajęcia, by białostoczanom opowiadać o wojnie i wojskowości. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Cenny jest nasz partner z Norwegii, który ma podobne doświadczenia aktywizacji mieszkańców – mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

MWB już rozpoczyna rekrutację do zespołu edukatorów, którego zadaniem będzie – we współpracy z muzealnikami, pracownikami Książnicy Podlaskiej i Centrum Falstad – zaprojektować działania na osiedlach. Zaangażowani do projektu specjaliści edukacji kulturalnej wezmą udział w bezpłatnym cyklu szkoleniowym, obejmującym wizytę studyjną w Norwegii oraz w warsztatach poświęconych rozwojowi publiczności. (at)