Program Maluch+. Podlaskie samorządy podpisały pierwsze w tym roku umowy o dofinansowanie

28 sierpnia, 2023

źródło: PUW Białystok źródło: PUW Białystok

9 podlaskich samorządów otrzyma ponad 50 mln złotych na utworzenie nowych lub utrzymanie już istniejących miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. Wśród beneficjentów rządowego programu jest m.in. Miasto Białystok i Miasto Łomża.

Białystok otrzymał blisko 10 mln złotych na budowę nowego żłobka przy ul. Kawaleryjskiej. Obiekt ma powstać do końca czerwca 2026 roku. Opiekę znajdzie tam 240 dzieci. Dodatkowe 8 mln złotych miasto otrzyma na utrzymanie już istniejących miejsc opieki.

– Miasto będzie realizowało nową inwestycję – powstanie placówka dziesięciooddziałowa dla 240 dzieci przy ul. Kawaleryjskiej. Planowaliśmy to już od 1 września 2022 roku – wtedy podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji i koncepcji – mówił zastępca prezydenta Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Z kolei Łomża zbuduje dwa nowe żłobki. Oba powstaną przy nowych przedszkolach, a będzie w nich 140 miejsc opieki. Kwota wsparcia na ten cel to ponad 4 mln złotych. Prawie 5,7 mln złotych samorząd otrzyma także na dofinansowanie miejsc istniejących.

– Jeden ze żłobków powstanie przy przedszkolu – dużej inwestycji realizowanej z Polskiego Ładu, z którego dostaliśmy prawie 13 mln złotych. Otwarcie planujemy na przyszły rok. Drugi żłobek również powstanie przy nowym przedszkolu. Widzimy na przestrzeni ostatnich lat, jak dzięki rządowym programom możemy realizować działania kluczowe dla mieszkańców – mówił prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.

Finansowe wsparcie w ramach Programu Maluch+ trafi także do gmin: Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Goniądz, Turośń Kościelna, Boćki, Ciechanowiec i Piątnica.

Łącznie w podlaskich żłobkach powstanie ponad 3 tys. miejsc. Podlaskie ma na ten cel 176 mln złotych.

– Założeniem było objęcie tym programem wszystkie gminy w naszym kraju, dlatego priorytetem było to, żeby w pierwszej kolejności placówki opieki nad dziećmi do lat trzech powstawały tam, gdzie ich do tej pory nie było. Wnioski mogły jednak składać wszystkie samorządy i tak jak w poprzednich edycjach – stowarzyszenia, fundacje, podmioty prywatne – mówił wojewoda podlaski.

Wojewoda poinformował, że wciąż trwa nabór do programu Maluch+. Wnioski można składać do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników. (mt)