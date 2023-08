Program in vitro w Białymstoku dla bezpłodnych par

2 sierpnia, 2023

Fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok Fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Mieszkańcy Białegostoku zmagający się z bezpłodnością już niedługo będą mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Miasto w ramach programu dotyczącego in vitro. 31 lipca białostoccy radni zdecydowali o realizacji tego projektu.

Obywatelski projekt pod nazwą Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Białystok w latach 2023-2024” został utworzony w ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Białostoczanie oddali na niego 2195 głosów.

– To historyczna chwila. Białystok dołącza do grona miast z samorządowym programem in vitro. Radni przyjęli program medyczny: Białostocki Pilotażowy Program In Vitro, który mieszkańcy wybrali w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję radnym oraz wszystkim, którzy mnie wspierali w jego realizacji – powiedziała inicjatorka projektu, radna Jowita Chudzik.

Głównym celem programu jest umożliwienie leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie poprzez wsparcie finansowe par walczących z niepłodnością, co w ma pomóc w doprowadzeniu do urodzenia dziecka.

– To bardzo ważny program wsparcia dla białostoczan. Jak najszybciej wdrożymy procedury związane z ogłoszenie konkursu dla wykonawcy tego projektu. Jeszcze w tym roku pary z Białegostoku będą mogły skorzystać z pomocy w procesie in vitro – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Dofinansowanie obejmuje kwotę do 5 tys. zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 60 proc. kosztów danej procedury. Na ten pilotażowy projekt Miasto przeznaczy 50 tys. zł.

Według zasad programu będą mogły wziąć w nim udział osoby spełniające m.in. następujące kryteria:

wiek kobiety powinien mieścić się w przedziale 20-40 lat,

w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej powinna być stwierdzona możliwość wyindukowania mnogiego jajeczkowania,

w dniu kwalifikacji do programu osoby powinny być zameldowane w Białymstoku i płacić tu podatki od 2 lat.

Natomiast kryteria wykluczenia to wiek powyżej 40 roku życia, niska rezerwa jajnikowa, wady macicy uniemożliwiające donoszenie ciąży, brak macicy, brak funkcji jajnika. (at)