Profilaktyka to tarcza – w Białymstoku po raz piąty mówiono o świadomości raka piersi

4 października, 2025

Konferencja „Chce być świadoma i wiedzie więcej”, źródło: Stowarzyszenie Eurydyki Konferencja „Chce być świadoma i wiedzie więcej”, źródło: Stowarzyszenie Eurydyki

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi i z tej okazji już po raz piąty w Białymstoku odbyła się ogólnopolska konferencja dla kobiet w trakcie i po leczeniu raka piersi – „Chcę być świadoma i wiedzieć więcej”. W sobotę (04.10) białostoczanki od lekarzy dowiadywała się na temat raka piersi, uzyskały porady dotyczące profilaktyki i rehabilitacji, a także spotkały kobiety, które wygrały walkę z chorobą.

Spotkanie zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii we współpracy z Fundacją Pierwsi dla Piersi. Jak powiedziała Magdalena Borkowska, dyrektor BCO, to wspólnota osób, które są zaangażowane w działania profilaktyczne.

– Ja chciałabym powiedzieć o onkoczujności, dlatego że nikt nas nigdy wcześniej nie uczył tego jak dbać o swoje zdrowie, nie wskazywał na to jaką wartością jest zdrowie. Nie uczono nas badania piersi, nawet bym powiedziała, że był to temat tabu. Teraz rozmawiamy o tym, że profilaktyka jest tarczą, że profilaktyka jest jednym z elementów bardzo, bardzo ważnych i to jest taka odezwa nas tu wszystkich organizatorów opieki zdrowotnej do tego, aby stworzyć dobre warunki do leczenia i aby dbać o swoje zdrowie – mówi Magdalena Borkowska.

W konferencji wzięło udział około 300 osób, ale można było także dołączyć online, a nagranie jest także udostępniona na funpagu BCO. W programie było m.in. o nowoczesnej terapie i spersonalizowanym leczeniu, rekonstrukcji piersi i radioterapii w praktyce, genetyce i dziedziczność raka, ale także o stylu życia, nawrocie choroby i otyłości. Zwracano również uwagę, że powstanie siedziby Breast Cancer Unit, to ważny krok profilaktyce i leczeniu raka piersi. Białostockie Centrum Onkologii otrzymało na budowę tego ośrodka 220 mln zł z Funduszu Medycznego. (hk)