Profesor Politechniki Białostockiej wydał książkę „Nowokornino. Wieś u źródła Łoknicy”

24 kwietnia, 2024

Prof. Aleksander Kiryluk, fot. Iryna Mikhno Prof. Aleksander Kiryluk, fot. Iryna Mikhno

Nowokornino to podlaska wieś, o której prof. Aleksander Kiryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej napisał książkę pt.: „Nowokornino. Wieś u źródła Łoknicy”.

Opowiada ona o historii, demografii, kulturze duchowej oraz o zwyczajach agrarnych wsi, z której autor pochodzi.

– Jest to dosyć duża wieś w porównaniu do innych wsi znajdujących się w obrębie obecnego powiatu hajnowskiego – mówi prof. Aleksander Kiryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Wieś o bogatej historii, posiada też duże zasoby kulturowe. Bardzo ważny rozdział to „Zwyczaje i obrzędy agrarne”, dlatego że ta część dziejów, kultura agrarna i budownictwo, diametralnie zanika.

Promocja książki „Nowokornino. Wieś u źródła Łoknicy” odbędzie się 12 maja w Hajnówce i 25 maja w Nowokorninie. (hk)

Z prof. Aleksanderem Kirylukiem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: