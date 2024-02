17 lutego, 2024

Prof. Marian Szamatowicz – Honorowym Obywatelem Białegostoku, fot. Julitta Grzywa Prof. Marian Szamatowicz – Honorowym Obywatelem Białegostoku, fot. Julitta Grzywa

Znany w kraju i za granicą ginekolog profesor Marian Szamatowicz został w sobotę (17.02) honorowym obywatelem Białegostoku.

Akt nadania tego tytułu oraz klucze do miasta wręczyli profesorowi w Auli Magna Pałacu Branickich: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym.

Obecni na uroczystości podkreślali wkład profesora w badania nad in vitro i przypominali sukces jego zespołu lekarzy, który doprowadził w listopadzie 1987 r. do pierwszych w Polsce narodzin dziecka poczętego tą metodą – Magdy Kołodziej. Ona także przyjechała ze swoją mamą na uroczystość do Białegostoku. Od wielu lat działa na rzecz promocji wiedzy dotyczącej in vitro w Polsce.

Uroczystość miała podniosły, ale też ciepły i wzruszających charakter. (jg)

Relacja Julitty Grzywy: