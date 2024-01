Profesor Marian Czesław Szamatowicz Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku

15 stycznia, 2024

Fot. Medyk Białostocki Fot. Medyk Białostocki

Profesor Marian Czesław Szamatowicz, który wraz z zespołem w 1987 roku dokonał pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia metodą in vitro, został Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku. Taką decyzję podjęli w poniedziałek (15 stycznia) na sesji radni Rady Miasta Białegostoku.

Najważniejszym osiągnięciem profesora w dziedzinie medycyny było pionierskie zastosowanie technik rozrodu wspomaganego medycznie w Polsce. Wraz z zespołem dokonał przełomu w 1987 roku, umożliwiając narodzenie się pierwszego polskiego dziecka metodą in vitro. To wydarzenie, datowane na 12 listopada 1987 roku, nie tylko odmieniło życie rodziców Magdy, pierwszego dziecka z in vitro, lecz także otworzyło nowe perspektywy dla par zmagających się z niepłodnością. Sprawiło też, że Białystok zyskał uznanie w Europie jako centrum ekspertów w dziedzinie medycyny rozrodu.

Profesor Marian Czesław Szamatowicz, urodzony 13 lutego 1935 r. w Sztabinie, to wybitny polski ginekolog-położnik, który całe swoje życie zawodowe związał z Białymstokiem – najpierw z Akademią Medyczną przekształconą w Uniwersytet Medyczny, a później ze szpitalem klinicznym. Jego dorobek obejmuje około 200 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach, gdzie skupiał się głównie na endokrynologii ginekologicznej i medycynie rozrodu.

Z wnioskiem o uhonorowanie profesora Szamatowicza wystąpili radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Pomysł nadania honorowego obywatelstwa profesorowi Szamatowiczowi przedstawił poseł Krzysztof Truskolaski podczas sejmowej dyskusji nad ustawą o finansowaniu leczenia niepłodności metodą in vitro. W czerwcu 2023 r. profesor Marian Szamatowicz otrzymał Honorowe Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”.

Uroczystą sesję, podczas której prof. Szamatowicz ma odebrać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku, zaplanowano na 17 lutego. (at)