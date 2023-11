Prof. Waldemar Priebe Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej

23 listopada, 2023

Uroczystość Honoris Causa fot.Dariusz Piekut PB Uroczystość Honoris Causa fot.Dariusz Piekut PB

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej odebrał w czwartek (23.11) prof. dr Waldemar Priebe. To wybitny naukowiec i światowy autorytet w dziedzinie chemii medycznej.

Prof. dr Waldemar Priebe zawodowo związany jest z Wydziałem Leków Eksperymentalnych w Uniwersytecie Stanowym Texas w USA. Swoim zaangażowaniem w rozwój projektów badawczych i wspieraniem kadry naukowej Politechniki Białostockiej przyczynił się do podniesienia prestiżu uczelni i jej rozpoznawalności w świecie.

– Jestem bardzo zaszczycony uhonorowaniem mnie przez Politechnikę Białostocką – mówi prof. dr Waldemar Priebe. – Od lat współpracujemy bardzo blisko, mamy wymiany naukowe, często przyjeżdżam też do Białegostoku. Na wykładzie w skrócie przedstawiłem w jaki sposób od chemii doszliśmy do nowych leków i doprowadzenia tych leków do badań klinicznych. Moje cel jest zawsze jeden, jeżeli robimy badania podstawowe i widzimy, że istnieje możliwość poprawy leczenia nowotworów u ludzi, to staramy się to doprowadzić do etapu badań klinicznych, które później już niezależnie są prowadzone w wielu ośrodkach, które zajmują się leczeniem raka na świecie.

Recenzentem w przewodzie doktorskim prof. dr Waldemara Priebe był Tomasz Ruman, profesor z Politechniki Rzeszowskiej.

– Jest duża szansa, że jest to osoba, która dostanie nagrodę Nobla w najbliższych latach, ponieważ ma ogromne osiągnięcia w zakresie pracy badawczej, bardzo duże osiągnięcia komercjalizacyjne, a więc przez to też wpływ na zdrowie społeczeństwa – uważa prof. Tomasz Ruman.

Do tej pory w Politechnice 11 osób zostało uhonorowanych tytułem doktora Honoris Causa.

– To nie jest wyróżnienie tuzinkowe, to jest wyróżnienie szczególne, nadawane osobom wybitnym, które zasłużyły się nie tylko dla Politechniki, bo to nie jest wydarzenie o charakterze lokalnym, tylko to są ludzie, którzy w swoich dziedzinach czy to w pracy naukowej, czy pracy społecznej reprezentują tę górną półkę – twierdzi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – To takie symboliczne przyjęcie w grono społeczności akademickiej. Uhonorowanie nie tylko człowieka ze strony uczelni, ale uhonorowanie uczelni przez to, że tak wybitny człowiek staje się członkiem jej społeczności.

Z propozycją nadania godności Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej profesorowi Waldemarowi Priebe wystąpił Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku. (hk)

Z prof. dr Waldemarem Priebe rozmawiała Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, kierownik Działu Promocji Politechniki Białostockiej i redaktor naczelna Radia Akadera: