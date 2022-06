Prof. Leon Tarasewicz doktorem honoris causa UwB

Czerwiec 22, 2022

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Uznawany za jednego z najważniejszych polskich artystów współczesnych, prof. Leon Tarasewicz odebrał w środę (22.06) tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest 21. osobą, której Senat UwB nadał tę godność.

Urodzony w Waliłach malarz jest profesorem sztuk plastycznych, zatrudnionym w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i intrygujących współczesnych polskich artystów. Uroczystość odbyła się w auli im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji. Wzięli w niej udział przedstawiciele uczelni, świata kultury, mediów, polityki, samorządu oraz najbliżsi honorowego doktora.

Prof. Jerzy Nikitorowicz, były rektor UwB, wygłosił laudację na cześć prof. Leona Tarasewicza.

– Swoje prace prezentował w uznanych polskich, europejskich i pozaeuropejskich galeriach. Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu znaczących kolekcjach w Polsce i w różnych miejscach świata. Stąd znalazł się wśród najwybitniejszych twórców polskiej kultury, wśród przyjętych w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Jestem przekonany, że nikt nie ma wątpliwości, że Profesor Leon Tarasewicz, Profesor sztuk plastycznych, zatrudniony w warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów, wcześniej na Wydziale Malarstwa, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych malarzy, który zbudował swój własny przekaz w sztuce – podkreślał prof. Jerzy Nikitorowicz.

Podczas uroczystości prof. Leon Tarasewicz w swoim wykładzie zaznaczył różnicę pomiędzy kulturą a sztuką.

– Często, jak spotykam ludzi w różnych środowiskach, pada zdanie na temat sztuki. Ludzie uważają sztukę za coś dziwnego, żeby nie użyć gorszych epitetów, uważają, że sztuka jest niekulturalna. Rzeczywiście, to prawda. Kultura to wszystko to, co wynieśliśmy z domu, ze szkoły, co nauczyliśmy się z różnych źródeł, co adoptowaliśmy od innych narodów i zaakceptowaliśmy to. A sztuka to niestety coś, co cały czas się buntuje, walczy z kulturą, chce się z niej wyrwać. Dzięki temu może następować w ogóle jakiś rozwój – mówi prof. Leon Tarasewicz.

Uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa towarzyszyło otwarcie wystawy retrospektywnej prac artysty. Do końca lipca można ją oglądać w holu Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20. Prezentowane są obrazy będące w zasobach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku oraz dzieła z własnej kolekcji.

Prof. Tarasewicz zarówno poprzez swoją twórczość, jak i działalność społeczną związany jest z wielokulturowym Podlasiem i pograniczem polsko-białoruskim. Był radnym gminy Gródek, współpomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”. Jest prezesem Fundacji „Villa Sokrates”, która stawia sobie za cel pielęgnowanie i propagowanie myśli oraz idei płynących z twórczości Sokrata Janowicza, a także budowanie mostów pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii.

Od 2009 roku prof. Leon Tarasewicz jest Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego. To jemu region zawdzięcza też swoje logo. (hk)