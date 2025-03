Prof. Konrad Kuzyszyn przygotował wystawę „Wistość cienia” w Galerii im. Sleńdzińskich

9 marca, 2025

Konrad Kuzyszyn Wistość cienia, fot. Jerzy Doroszkiewicz Konrad Kuzyszyn Wistość cienia, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Manipulowane fotografie i instalacja wideoaudialna składają się na wystawę „Wistość cienia”, jaką pochodzący z Białegostoku profesor Konrad Kuzyszyn przygotował w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy Wiktorii 5.

Autor obecnie kieruje Pracownią Transformacji Obrazu w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się fotografią, filmem wideo, hybrydami współczesnych mediów elektronicznych oraz instalacjami rzeźbiarskimi.

– Dzisiejsze czasy w fotografii pozwalają hybrydyzować techniki i technologie, więc możemy robić takie rzeczy w fotografii, o których się jeszcze 20, 15, czy tym bardziej 50 lat temu nie śniło i bardzo mi się to podoba. Reklamowcy na gminnie używają sztucznej inteligencji, a za chwilę dzieci będą w szkołach podstawowych używać sztucznej inteligencji do generowania obrazów. To się już dzieje. Ja się po prostu postanowiłem nie bać tych nowych technologii, znajdować dla nich pewien obszar możliwości, którego dotychczas nie miałem – mówi prof. Konrad Kuzyszyn.

Wystawę profesora Konrada Kuzyszyna „Wistość cienia” w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy Wiktorii 5 można oglądać do 4 maja. (jd)

Na wernisażu z autorem rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: