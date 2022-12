Prof. Joanna Ejdys z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej ekspertem w programie COST

Grudzień 30, 2022

Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, źródło: Politechnika Białostocka

Prof. Joanna Ejdys z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej została ekspertem w programie COST. Wraz z naukowcami reprezentującymi ośrodki naukowe z całego świata będzie odpowiadać za działania wspierające osoby starsze na rynku pracy w erze cyfryzacji.

Szacuje się, że odsetek osób starszych w Unii Europejskiej (w wieku 65 lat i więcej) osiągnie 25% ogółu ludności w 2030 roku i aż 30% w 2070 roku. Jednocześnie, udział osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 61% w 2030 roku do 56% w 2070 roku.

To są alarmujące dane, które pokazują jak zmiany demograficzne będą miały ogromny wpływ na rynek pracy. W dobie starzejącego się społeczeństwa, działania takie, jak te realizowane w programie COST wydają się wręcz niezbędne. Specjaliści z całego świata będą wspólnie podejmować kroki, by wyrównać szanse osób starszych w obszarze aktywności zawodowej.

– Udział przedstawicieli Politechniki Białostockiej w programie COST jest ważnym elementem budowania trwałych sieci naukowo-badawczych. Sama tematyka badawcza programu COST dotycząca wyrównywania szans osób starszych na rynku pracy w dobie cyfryzacji, z jednej strony stanowi ciekawy obszar badań naukowych, z drugiej może w realny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji badanej grupy na rynku pracy – wyjaśnia prof. Joanna Ejdys, podając dane Światowej Organizacji Zdrowia, która prognozuje, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci liczba osób w wieku 65 lat lub starszych na świecie wzrośnie z około 1 mld w 2021 roku do 1,4 mld w 2030 roku, a w 2050 roku. do 2,1 mld.

Program będzie realizowany do 2026 roku. (mt)