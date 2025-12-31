Home Wiadomości Prof. Bogusława Butryło z Politechniki Białostockiej w Komisji Ewaluacji Nauki

31 grudnia, 2025

Prof. Bogusława Butryło z Politechniki Białostockiej w Komisji Ewaluacji Nauki

Dr hab. inż. Bogusława Butryło, prof. PB, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechnika Białostocka, został powołany przez Marcin Kulasek, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na eksperta Komisja Ewaluacji Nauki. Będzie uczestniczył w ocenie jakości działalności naukowej jednostek w ramach ewaluacji za lata 2022–2025.

Decyzja o powołaniu ekspertów KEN zapadła 15 grudnia 2025 roku. W gronie naukowców zaproszonych do prac komisji znalazł się prof. Bogusława Butryło – uznany badacz i dydaktyk w dziedzinie elektrotechniki, od lat związany z Politechniką Białostocką.

Funkcja eksperta Komisji Ewaluacji Nauki jest jednym z kluczowych elementów krajowego systemu oceny jakości badań. Do zadań ekspertów należy m.in. ocena dorobku naukowego podmiotów, przygotowywanie wykazów wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, proponowanie kategorii naukowych oraz współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się ewaluacją nauki.

Prof. Bogusława Butryło pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego od 2020 roku. Jego działalność przyczyniła się do rozwoju infrastruktury badawczej oraz wzmocnienia współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. Jest także aktywnie zaangażowany w prace Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Białostocki, działa w gremiach eksperckich i komitetach naukowych konferencji krajowych oraz międzynarodowych. W 2021 roku został członkiem stowarzyszonym Sekcji Teorii Pola i Obwodów Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki jest wyrazem uznania dla dorobku naukowego, doświadczenia oraz kompetencji prof. Bogusławy Butryło i jednocześnie potwierdzeniem silnej pozycji Politechniki Białostockiej w krajowym środowisku akademickim. 

(na podst. pb.edu.pl)

