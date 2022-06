Prof. Andrzej Łapko patronem ronda w Białymstoku

Czerwiec 9, 2022

Największe rondo w Białymstoku oficjalnie nosi już imię prof. Andrzeja Łapko, wybitnego naukowca, nauczyciela i społecznika, który przez długie lata związany był z Politechniką Białostocką. W czwartek (09.06) na skrzyżowaniu ulic Konstantego Ciołkowskiego i generała Nikodema Sulika uroczyście odsłonięto tabliczkę z imieniem i nazwiskiem profesora.

– Rondo im. profesora Andrzeja Łapko, to rondo człowieka który jest zasłużony dla Białegostoku, zasłużony dla białostockiej nauki, ale również społecznika, który tworzył Bractwo świętych Cyryla i Metodego. Oczywiście przy pełnym ruchu, widać że to rondo jest bardzo mocno obciążone ruchem, tym bardziej wiele osób będzie przejeżdżało i mogło dowiedzieć się, kto jest patronem tego ronda – mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

O tym, że prof. Andrzej Łapko będzie patronował temu rondu zdecydowali w marcu miejscy radni. Z inicjatywą upamiętnienia profesora wystąpiły dwa środowiska. Pierwszym jest grono pracowników Politechniki Białostockiej.

– W imieniu społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej chciałabym wyrazić ogromną radość i wielką satysfakcję z upamiętnienia profesora Łapko w ten sposób – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Profesor przyczynił się ogromnie do rozwoju i dyscypliny budownictwo w Politechnice Białostockiej, ale też i w kraju, i w Europie. Przez wiele lat tworzył i rozwijał Katedrę Konstrukcji Budowlanych. W tej Katedrze wychowywał przyszłe pokolenia Inżynierów, również nauczycieli, a że zaliczam się do jego wychowanków, zatem można powiedzieć, że wychował rektora Politechniki Białostockiej. Profesor Andrzej Łapko był prekursorem nowoczesnych metod projektowania konstrukcji z betonu, ale przede wszystkim był też niesamowitym człowiekiem. Osobiście też mam dziś szczególne uczucia, dlatego że profesor był moim nauczycielem, był moim promotorem, był też moim szefem. To od niego uczyłam się, jak być szefem. Zostawił grono godnych następców, którzy kontynuują i jego pracę naukową, jeśli chodzi o rozwój dyscypliny budownictwo, a w szczególności konstrukcji. To on przyczynił się do rozwoju umiędzynarodowienia naszej uczelni, do tego otwarcia na współpracę z innymi uczelniami i mamy w tym zakresie wielkie sukcesy.

Z inicjatywą upamiętnienia profesora Łapki wystąpiło także białostockie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego, którego prof. Łapko był współzałożycielem.

Profesor Andrzej Łapko miał bardzo szerokie zainteresowania naukowe w zakresie badań doświadczalnych, analiz teoretycznych i projektowania konstrukcji z betonu. W jego dorobku naukowym znajduje się około 250 artykułów i referatów, 6 książek naukowych i podręczników akademickich, 7 patentów, 3 zastrzeżenia patentowe oraz około 20 prac wdrożonych do praktyki budowlanej. Był on też m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB, Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo, aktywnym członkiem Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ostatnich latach swojej działalności stworzył laboratorium do prowadzenia badań materiałów i konstrukcji o europejskim znaczeniu. Obecnie jego działalność naukową kontynuują wychowankowie, a Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych nosi jego imię. (mt)