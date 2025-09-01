Home Wiadomości Prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. współpracy międzynarodowej. Posłuchaj rozmowy!

Wiadomości

1 września, 2025

Prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka Pełnomocnik Przewodniczącego PKA ds. współpracy międzynarodowej. Posłuchaj rozmowy!

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej w studio Akadera Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej fot. Paweł Cybulski
Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej, została powołana na stanowisko Pełnomocnika Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. współpracy międzynarodowej i komunikacji z otoczeniem. To prestiżowa funkcja, która podkreśla wagę dialogu, otwartości i umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

 

Kim jest prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka?

Profesor PB związana jest z Katedrą Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Od lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz jakości kształcenia oraz umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

Od września 2022 roku współtworzy prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) – niezależnej instytucji, której misją jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Polsce zgodnie z europejskimi i globalnymi standardami.

Nowa rola w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Objęcie funkcji pełnomocnika to nowe wyzwanie i jeszcze większe zaangażowanie w działania PKA. Prof. Dardzińska-Głębocka podkreśla, że rozwijanie współpracy międzynarodowej to szansa na wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i umacnianie pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Misja PKA i współpraca międzynarodowa

Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje od lat z europejskimi i globalnymi sieciami jakości oraz instytucjami akredytacyjnymi. Jej działalność obejmuje:

  • udział w międzynarodowych sieciach jakości kształcenia,

  • współpracę bilateralną z zagranicznymi agencjami,

  • tworzenie i wdrażanie standardów dotyczących jakości kształcenia,

  • wspieranie umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Równocześnie PKA prowadzi otwarty dialog z otoczeniem – uczelniami, studentami, absolwentami, pracodawcami i instytucjami publicznymi. Celem jest budowanie zaufania i podnoszenie jakości edukacji.

 

O nowej roli w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, znaczeniu umiędzynarodowienia i jakości kształcenia prof. PB opowiedziała w rozmowie z Paweł Cybulskim, którą usłyszycie tutaj: 

Najnowsze wiadomości
Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej w studio Akadera
Prof. Agnieszka Dardzińska-G ... więcej
Dzieci i młodzież rozpoczę ... więcej
Beata Wilczyńska Stany przejściowe, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Beata Wilczyńska – wystawa ... więcej
Nowy rok szkolny 2025/2026. Wa ... więcej
Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty na granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem, w towarzystwie żołnierzy i funkcjonariuszy służb.
Ursula von der Leyen w Podlask ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.