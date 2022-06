Prof. Adam Jamróz doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Czerwiec 3, 2022

fot. Łukasz Nowicki/UwB fot. Łukasz Nowicki/UwB

Znakomity prawnik i pierwszy rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Adam Jamróz odebrał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Jest dwudziestą osobą, której Senat UwB nadał tę godność.

Prof. Adam Jamróz był pierwszym rektorem UwB. Kierował uczelnią od 1997 do 2001 roku. Uroczystość odbyła się w auli im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji. Wzięli w niej udział przedstawiciele uczelni, samorządu i władz państwowych oraz najbliżsi honorowego doktora.

– Nie jestem żadnym bohaterem, ale dwie rzeczy bym sobie przypisał. To jest wyczucie chwili (moment powstania UwB przyp. red.) i to co przewidywałem: samodzielność uskrzydla, zmusza do wysiłku. Zobaczmy, ile zrobiono! Z satysfakcją obserwowałem rozwój uczelni. (…) Mam ogromną satysfakcję, że ten uniwersytet żyje, rozwija się. Przybyłem tu jako obcy, długo byłem obcy i chyba już nie jestem obcy. Jestem białostoczaninem, wbrew temu co mówiono przez wiele lat – podkreślał w trakcie uroczystości prof. Adam Jamróz.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku nadał prof. Adamowi Jamrozowi Senat UwB na wniosek Wydziału Prawa. (mt)