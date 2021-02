Pro Salute organizuje kolejne akcje, które mają pomóc dzieciom z dystrofią

Luty 17, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

III edycja Akcji Charytatywnej Kwitnące Serca oraz pierwsza odsłona Festiwalu Dziecięcej Piosenki Prozdrowotnej – to dwa kolejne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Pro Salute, które opiekuje się dziećmi z dystrofią mięśniową.

Przedsięwzięcia mają jednocześnie edukować na temat choroby, jaką jest zanik mięśni, a z drugiej pomóc zebrać pieniądze na leczenie oraz na bieżnię do rehabilitacji.

– Działamy dwutorowo. Po pierwsze pomagamy realnie dzieciom z dystrofią mięśniową Duchenne’a, zbieramy pieniądze na ich leczenie. Po drugie prowadzimy działania edukacyjne i profilaktyczne. Nie ma w naszym stowarzyszeniu takiego myślenia, że działamy tylko po to, żeby zebrać pieniądze. Nasza organizacja jest przede wszystkim po to, żeby edukować, stąd różnego rodzaju akcje – mówił Andrzej Guzowski ze Stowarzyszenia Pro Salute.

Do akcji Kwitnące Serca mogą zgłaszać się przede wszystkim przedszkola i szkoły, a ich zadaniem będzie wykonanie dywanów z papierowych serduszkowych kwiatów. Stowarzyszenie chce pobić rekord z poprzednich edycji – ponad 787 metrów kwadratowych.

– Dywan będzie wirtualny, bo nie możemy obecnie się spotykać, więc dzieci będą robiły go samodzielnie w przedszkolach, szkołach. Później prześlą nam zdjęcia z efektami swojej pracy oraz wymiary dywanów, które udało im się stworzyć. Będzie nam bardzo miło jeżeli równocześnie zostanie zorganizowana zbiórka pieniędzy, np. jedno serduszko, to 1 grosz. Oczywiście dodamy to, do naszej wielkiej skarbonki, do której zbieramy na bieżnię do rehabilitacji czy na leczenie – dodawał Andrzej Guzowski.

Ponadto, do 15 marca Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia do Dziecięcej Piosenki Prozdrowotnej ŚPIEWAJĄCE SERCA. Następnie będzie miesiąc na nadesłanie wykonania, najlepiej piosenki własnego autorstwa. Do 8 maja kapituła konkursowa wybierze finalistów.

Więcej szczegółów tutaj. (ea/mc)