Prezydent miasta spotkał się z przedstawicielami zagranicznych uczelni

22 kwietnia, 2024

Przedstawiciele zagranicznych uczelni, którzy są gośćmi Politechniki Białostockiej, spotkali się z prezydentem miasta w Pałacyku Gościnnym.

Uczestniczą oni w International Staff Week w ramach Programu Erasmus+ oraz konferencji Baltic University Programme.

– Z jednej strony przejeżdżają do nas młodzi ludzie z różnych krajów, poznają Polskę, ale też Białystok, wiedzą gdzie leży – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Z drugiej strony nasi studenci też wyjeżdżają. Te wymiany to ogromny sukces.

International Staff Week to forum wymiany doświadczeń, nowych idei i wzmacniania współpracy z partnerami zagranicznymi, ale też nawiązywanie kontaktów pomiędzy różnymi partnerami. W tym roku połączony jest z konferencją pod patronatem Baltic University Programme, do którego od kilku lat należy Politechnika Białostocka. Ta konferencja jest poświęcona roli uniwersytetów w zrównoważonym rozwoju. To jest związane ze strategią „Moja Zielona Politechnika”.

– To są wydarzenia, które przyczyniają się do internacjonalizacji naszych badań naukowych, naszych działań dydaktycznych. Generalnie zbliża do standardów funkcjonowania uczelni na europejskim poziomie – zapewnia prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Takie spotkania to także nawiązywanie kontaktów do różnego rodzaju projektów.

– Projekt dydaktyczny czy projekt naukowy, czy jest to jakiś projekt mobilnościowy, to jest to bardzo mierzalny i widoczny efekt, natomiast szereg jest tych takich zupełnie niemierzalnych typu: budowanie relacji, odważenie się na kolejne kroki we współpracy międzynarodowej, podnoszenie kompetencji językowych i takich zawodowych. Także takich korzyści dla samych uczestników jest naprawdę bardzo dużo, ale korzyści dla uczelni też jest ogrom – dodaje prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej.

W Politechnice Białostockiej są przedstawiciele uczelni m.in. z Algierii, Hiszpanii, Indonezji, Nigerii czy Ukrainy. (hk)