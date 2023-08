Prezydent miasta gratulował Wojciechowi Nowickiemu i jego trenerce

24 sierpnia, 2023

Fot.: Dariusz Piekut Fot.: Dariusz Piekut

Dwa medale zdobyte póki co dla Polski na Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie wywalczyli zawodnicy z Podlasia. To srebro Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem i srebro Natalii Kaczmarek w biegu na 400 m.

W czwartek (24.08) prezydent Białegostoku spotkał się z młociarzem. Gratulował sukcesu i przyznał 20 tys. złotych nagrody za ostatni sukces sportowy.

– Należy się cieszyć, że jest kolejny srebrny medal, bo w ubiegłym roku też był srebrny medal Mistrzostw Świata – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Można tak sobie pomyśleć, czy ktoś nie chciałby być drugi na świcie w jakiejkolwiek dziedzinie? Trudno sobie wyobrazić, że mamy aż tak wybitnego sportowca.

Nowicki to Ambasador Białostockiego Sportu, reprezentant Team Podlaskie, Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej, który uważa, że studia to był ważny czas.

– Studia nauczyły mnie systematyczności, mobilizacji, że trzeba się zawsze sprężyć i wszystko dopełnić na czas, więc cenie sobie, że mogłem studiować, uzyskać wykształcenie, połączyć ze sportem i to wszystko się przełożyło na dobre wyniki – mówi Wojciech Nowicki. – Na zawodach starałem się skupić na tym co mam zrobić, rzucać jak najlepiej technicznie, bo wiedziałem, że jestem przygotowany i to się przełoży na dobre rezultaty, dzięki temu dało to drugie miejsce.

Doceniona została także trenerka sportowca. Joannę Fiodorow nagrodzono kwotą 10 tys. złotych.

– Zrobiliśmy robotę. Mówimy, że może zabrakło 23 centymetrów, ale za rok są igrzyska, impreza czterolecia, w tym wypadku trzylecia, bo ze względu na pandemię mieliśmy tylko trzy lata do kolejnych igrzysk – mówi Joannę Fiodorow, trenerka Wojciecha Nowickiego. – Miejmy nadzieję, że za rok też się tutaj spotkamy i będziemy też świętować sukces.

Nagrodę pieniężną zapowiedział również marszałek województwa podlaskiego, który w piątek (25.08) ma spotkać się ze sportowcem i jego trenerką, aby przekazać symboliczne czeki. (hk)