Prezydent Białegostoku przedstawił propozycje wsparcia dla przedsiębiorców

Listopad 2, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Obniżenie stawek czynszu oraz możliwość zapłacenia go w późniejszym terminie. Takie propozycje przygotował prezydent Białegostoku dla przedsiębiorców dzierżawiących lokale od miasta.

W tej sprawie Tadeusz Truskolaski podpisał rozporządzenie. Dokument przewiduje obniżenie opłat za czynsz proporcjonalnie do poniesionych strat przez firmę, a także opłacenie tej kwoty z dwumiesięcznym opóźnieniem. Ulga obejmuje okres od 17 października.

– Aby skorzystać z tej pomocy należy wykazać spadek obrotów minimum o 40% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 roku. Trzeba też terminowo złożyć odpowiednie dokumenty. Co istotne stawka czynszu nie może być niższa, niż wysokość kosztów eksploatacyjnych. Co oznacza, że czynsz będzie wynosił maksymalnie koszty użytkowania danego lokalu. Szczegółowych informacji udziela Zarząd Mienia Komunalnego – wyjaśniał zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Miasto przygotowało też propozycję dla sprzedawców kwiatów i zniczy, którzy po decyzji premiera o zamknięciu cmentarzy, pozostali z towarem. Są dwie możliwości.

– Pierwszą jest wygaszenie decyzji o zajęciu pasa drogowego – wiąże się to ze zwrotem opłaty lub brakiem konieczności jej wnoszenia. Druga – to zmiana terminu sprzedaży przy cmentarzach z 31 października – 2 listopada na inny – dodawał Rafał Rudnicki.

Sprzedawcy decydując się na któryś z wariantów muszą złożyć wniosek w Zarządzie Dróg Miejskich. (ea/mc)