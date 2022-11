Prezydent Białegostoku przedstawił projekt budżetu miasta na 2023 rok

Listopad 16, 2022

Urząd Miejski w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

Budżet Białegostoku na 2023 rok będzie budżetem przetrwania – zapowiada prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Wpływ na to ma bardzo wysoka inflacja, rosnące ceny energii i mniejsze wpływy z podatków.

Dochody Białegostoku w 2023 roku mają wynieść ponad 2,227 mld złotych. Z kolei planowane wydatki wyniosą ponad 2,455,3 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2022 będą wyższe o ok. 221,4 mln złotych. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na edukację.

– To już siedemnasty projekt budżetu miasta, który przedstawiam mieszkańcom Białegostoku. Niestety po raz kolejny jest to trudny budżet – budżet przetrwania. A jeśli w najbliższym czasie nie zmieni się system finansów publicznych dla samorządów, budżet na kolejny rok będzie już budżetem agonii. Samorządy nie przetrwają – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Co ważne, żeby w ogóle spiąć budżet na 2023 rok, musieliśmy mocno ograniczyć wydatki. Łącznie obcięliśmy wydatki o około 200 mln złotych w stosunku do pierwszej wersji projektu przyszłorocznego budżetu.

Na inwestycje miasto wyda 260 mln złotych. W projekcie budżetu zaplanowano 175 zadań inwestycyjnych, w tym ponad 30 z zakresu dróg. Największe inwestycje to: intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (71,6 mln złotych), budowa i przebudowa ulic – (26,8 mln złotych), oraz zakup 20 autobusów elektrycznych i stacji ładowania – (70,3 mln złotych).

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (3 mln złotych) i poprawa dostępności turystycznej Białegostoku – przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego, w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy Praczkach (BO2022) i przebudowa ul. Akademickiej (3,5 mln złotych).

Na inwestycje oświatowe zamierzamy przeznaczyć 43 mln złotych, m.in. na: budowę sali gimnastycznej przy V LO (9,4 mln złotych), budowę budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (9,1 mln złotych), budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych (7,4 mln złotych) i budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych (4 mln złotych).

Miasto zainwestuje też w gospodarkę mieszkaniową. Za 33,5 mln złotych będzie budowany budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą na osiedlu Bema. Za 7 mln złotych odbędzie się modernizacja budynków przy ul. Suchowolca (w ramach ochrony i opieki nad zabytkami).

W 2023 roku zostaną zrealizowane inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na energooszczędne oświetlenie uliczne miasto wyda 8 mln złotych, na budowę ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni pod chmurką i tężni solankowych – 2,8 mln złotych.

Pierwszy raz w historii Białegostoku będziemy mieć do czynienia z deficytem operacyjnym, który wyniesie ponad 42 mln złotych. Rok 2022 zamknie się zadłużeniem w wysokości 790 mln złotych. Projekt budżetu miasta muszą teraz zaakceptować miejscy radni. Tematem tym zajmą się na sesji 20 grudnia. (mt)