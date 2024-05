Prezydent Białegostoku i radni miejscy chcą poznać potrzeby mieszkańców

8 maja, 2024

Mat. org. Mat. org.

10 spotkań z mieszkańcami Białegostoku zorganizuje Urząd Miasta w ramach programu „Porozmawiajmy o Białymstoku”. Pierwsze odbędzie się 14 maja o 18:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy Legionowej.

Będą to spotkania pod hasłem „mapy potrzeb”.

– Przede wszystkim chce się wsłuchać w głos mieszkańców, żeby mieszkańcy powiedzieli na czym najbardziej im zależy. To będzie oczywiście również ważne przy kształtowaniu kolejnych budżetów – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Nie tylko będzie to zbieranie tych potrzeb, ale również będzie później monitoring. Będziemy spotykać się i będziemy zdawać sprawozdanie co może być zrealizowane.

W spotkaniach będą brać udział również miejscy radni.

– To mieszkańcy znają swoje najbliższe osiedle, najlepiej znają swoje potrzeby, potrzeby swoich dzieci i potrzeby swoich sąsiadów, dlatego bardzo zachęcam do tych spotkań. Chcemy być blisko mieszkańców, uważam że właśnie to mieszkańcy wraz z radnymi powinni współdecydować o tym jak będzie rozwijało się nasze miasto, jak będzie wyglądało w przyszłości – mówi Katarzyna Jamróz, przewodniczącą białostockiej rady miasta.

Przez dwa tygodnie od 13 do 26 maja dostępna będzie także ankieta, której wyniki mają wskazać, jak mieszkańcy oceniają m.in. bezpieczeństwo, komunikację miejską, czystość, zieleń, stan dróg i wiele innych obszarów.

Harmonogram spotkań „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb” jest dostępny na stronie Urzędu Miasta w Białymstoku. (hk)