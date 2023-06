Prezentacje projektów w ramach konkursu „Wschodzący Innowatorzy”

20 czerwca, 2023

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, fot.: Hanna Kość Konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, fot.: Hanna Kość

„Wschodzący Innowatorzy” to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym młodzież opracowała autorskie rozwiązania, które dotyczą zadania technicznego zgłoszonego przez jedną z firm z regionu. We wtorek (20.06) na Wydziel Elektrycznym Politechniki Białostockiej uczniowie prezentowali swoje projekty przed komisją konkursową.

Konkurs organizowany jest w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia w ramach zadania Biznak.

– Ten konkurs ma na celu zachęcenie młodzieży do rozwiązania takich praktycznych problemów, spróbowanie odnalezienia wśród uczniów szkół średnich takich talentów do wynalazków, do wymyślenia czegoś co ma praktyczny wymiar. Te projekty są konkretne, przede wszystkim same pomysły, które firmy zgłosiły są konkretne, chociaż różne, bo część z nich to oprogramowanie, część z nich to urządzenia. Mogę powiedzieć, że to są bardzo ciekawe pomysły, bardzo ciekawe realizacje. Młodzież jest bardzo pomysłowa i ukierunkowana na praktyczne zastosowania. Myślę, że mogą z nich być bardzo dobrzy inżynierowie.

Pomysły utalentowanych przyszłych inżynierów mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw. Uczniowie podjęli się opracowania rozwiązań problemów zgłoszonych przez firmy m.in. z branży e-commerce, energetycznej oraz instytucji ochrony przyrody, a także Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

– Jest to nowe spojrzenia młodego pokolenia jak pewne rzeczy można zrobić, jak powinny funkcjonować, jakie powinny mieć cechy i rozwiązania – zapewnia dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan Wydziału Elektrycznego PB, koordynator działania Biznak. – To się do tego sprowadzało, żeby przedstawić pewne koncepcje, pewne rzeczy nawet przetestować w działaniu i pokazać, że to według nas zadziała i może spełnić zapotrzebowanie firm. Przedsiębiorstwa patrzą z punktu widzenia biznesowego, a młodzież patrzy, że ma to być coś ciekawego i fajnego.

Do trzeciego etapu konkursu, czyli prezentacji pomysłów przeszło osiem trzyosobowych grup. Uczniowie z podlaskich szkół ponadpodstawowych zaprojektowali m.in. rękawice do tłumaczenia języka migowego na język pisany, aplikację do skupu książek, modułową rozdzielnicę niskiego napięcia czy mobilną platformę do wędkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do wygrania w konkursie „Wschodzący Innowatorzy” jest nawet 2 tysiące złotych. Wyniki poznamy na uroczystej gali 27 czerwca. (hk)

Relacja Hanny Kość: