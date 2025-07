„Prezentacje Lato 2025” to nowa wystawa zbiorowa w Galerii Marchand

4 lipca, 2025

Galeria Marchand Prezentacje Lato, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Marchand Prezentacje Lato, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kilkanaścioro twórców skupionych wokół Galerii Marchand prezentuje swoje prace pod wspólnym szyldem „Prezentacje Lato 2025”. Obok prac tak uznanych twórców jak Zbigniew Waszczeniuk, Marek Chomczyk czy Krzysztof Koniczek można oglądać twórczość utalentowanych amatorów jak Jacek Niekrasz czy profesor Jerzy Konstantynowicz.

– Jest to galeria, która skupia artystów i jest to galeria, która nie wyklucza nikogo i to jest najpiękniejsze w idei tej galerii. Tu być może nie chodzi bardziej o wartość obrazu, choć zdarzają się też bardzo wartościowe obrazy i też artyści z ogromnym przecież dorobkiem, bo nie ukrywajmy, są tu też nestorzy naszej białostockiej sztuki i znani też na arenie całego kraju. Marszand skupia właśnie te dwie rzeczy tych profesjonalnych artystów i tych artystów, którzy starają się bardzo pięknie wyrazić swoje emocje – mówi Tobiasz Kenio, kolekcjoner sztuki współczesnej, a zarazem malarz amator.

Wystawę zbiorową twórców skupionych wokół Galerii Marchand można oglądać przy ulicy Kilińskiego do 23 sierpnia. (jd)

Z twórcami wystawiającymi swoje prace w Galerii Marchand: Krzysztofem koniczkiem, Adamem Ślefarskim, Jackiem Niekraszem, profesorem Jerzym Konstantynowiczem i Tobiaszem Kenio rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: