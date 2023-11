Międzynarodowy certyfikat na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami na WIZ PB

14 listopada, 2023

WIZ akredytacja AICPA CIMA/ Fot.Dariusz Piekut/PB WIZ akredytacja AICPA CIMA/ Fot.Dariusz Piekut/PB

Studenci kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej mogą zdobyć akredytacje AICPA & CIMA. Międzynarodowy prestiżowy certyfikat daje możliwość rozwoju kariery zawodowej.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać współpracę z Politechniką Białostocką i że Wydziale Inżynierii Zarządzania uzyskał akredytację AICPA & CIMA. To umożliwia uruchomienie programu CGMA na uczelni. Studenci kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość od przyszłego roku akademickiego będą mogli uczestniczyć w programie i uzyskać certyfikat rachunkowości biznesowej w ramach swojego kierunku. Akredytacja daje możliwość uzyskania zwolnień z części naszych egzaminów. Wymogiem jest zdanie jednego egzaminu zewnętrznego. Certyfikat, który studenci będą mogli uzyskać w ramach studiów, jest potwierdzeniem umiejętności, kompetencji biznesowych, również znajomości języka angielskiego w wymiarze biznesowym i daje dostęp do wielu ofert pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą – mówi Paweł Rozen reprezentujący AICPA & CIMA.

Dr Wioletta Czemiel-Grzybowska, z Katedry Zarządzania, Ekonomii Finansów, koordynator Programu CGMA na WIZ PB wskazuje, że Politechnika Białostocka jest jedyną uczelnią w Polsce północno-wschodniej, która posiada taką międzynarodową akredytację. – Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy taką akredytację. To potwierdzenie, że program studiów na naszym nowym kierunku jest dostosowany do standardów tego certyfikatu, a nasi studenci mają pewność, że przekazywana wiedza przez naszych pracowników jest zgodna z tym standardem.

Marcin Bójko jest absolwentem Politechniki Białostockiej na Wydziale Zarządzania (spec. Informatyka Gospodarcza). Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie kontrolingu biznesowego i rachunkowości zarządczej, w takich obszarach jak sprzedaż detaliczna, logistyka, produkcja petrochemiczna czy handel międzynarodowy. Członek rad nadzorczych spółek z Polski i zagranicy. 12 lat w PKN ORLEN, w tym blisko 3 lata jako Dyrektor Kontrolingu w czeskiej spółce ORLEN Unipetrol. Obecnie Dyrektor Kontrolingu Finansowego w LPP S.A., polskiej spółce notowanej na GPW, będącej właścicielem marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay. Odpowiedzialny za raportowanie zarządcze i treasury. Tytuł CGMA i członkostwo w CIMA uzyskał w 2020 r.

Jak Politechnika Białostocka przygotowuje do kariery w finansach? – Myślę, że bardzo dobrze. 14 lat pracuje w branży, zawsze w kontrolingu i finansach, więc to był jedyny kierunek, który skończyłem. Zdobywałem certyfikat w wieku 30 lat, a to wymaga sporo czasu, energii i nauki. Uważam, że na studiach te rzeczy przychodzą łatwiej, a zdobycie tego certyfikatu zdecydowanie ułatwia wejście w rynek pracy – zauważa Marcin Bójko.

Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 000 członków i studentów American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ze 188 krajów i terytoriów. Jest światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej. Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów. (at/red.)