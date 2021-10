Premiery Muzyczne. W Famie zagrają Projekt 4:0 i Instytut Las

Październik 7, 2021

fot. Patrycja Roman

W najbliższą sobotę (09.10) w Famie w ramach cyklu „Premiery Muzyczne” wystąpią Projekt 4:0 i Instytut Las. Oba zespoły w całości tworzą lokalni muzycy.

Projekt 4:0 to projekt muzyczny stworzony na jeden (urodzinowy) koncert przez Maję Chmurkowską. Na koncercie usłyszymy ich własne utwory oraz covery w autorskich aranżacjach. Występ w Famie będzie stanowił finał kilkumiesięcznej współpracy muzyków. W skład projektu wchodzą Maja Chmurkowska (Zerova, Plac Zabaw), Mathie Look, Rafał Konopka (Ocean of Noise, Instytut Las), Paweł Dudziński (Zerova), Adrian Jakuć-Łukaszewicz (Zerova, Liquid Molly) i Tomasz Sawczuk (Ikebana, Plac Zabaw). Na scenie muzycy pojawią się jako duety i trio.

Instytut Las zrodził się w miejscu zewsząd naturą otoczonym. W miejscu, gdzie bujna przyroda co rusz rozbudza się, zamiera, by rodzić się na nowo, w nieustannym cyklu. Jesienią i wiosną, za dnia i w nocy. Instytut Las zrodził się z naturalnej potrzeby tworzenia własnej przestrzeni. Bez narzucania sobie ram, bez presji pasowania gdziekolwiek, bez poczucia przynależenia. Sami z siebie i dla siebie. Instytut Las to Rafał na gitarze, Tomek na drugiej, Michał na perkusji i Marcin na basie.

Początek koncertu o 19:00. Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać wejściówki na to muzyczne wydarzenie. (mt)