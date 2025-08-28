Premiera spektaklu „mon bleu” w Białymstoku – taniec współczesny, performans i sztuka wizualna na jednej scenie

28 sierpnia, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

31 sierpnia 2025 roku na Małej Scenie Białostockiego Teatru Lalek odbędzie się długo wyczekiwana premiera spektaklu „mon bleu”. To nowa, autorska produkcja, która łączy taniec współczesny, performans i sztukę wizualną. Spektakl powstaje w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec Białystok, którego operatorem lokalnym jest Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek oraz Białostocki Ośrodek Kultury.

Autorką koncepcji i choreografii spektaklu jest Joanna Brodniak-Szymusiak, a na scenie zobaczymy studentki i studentów Wydziału Teatru Tańca AST w Bytomiu. To młode artystki i artyści swobodnie poruszający się między ruchem, aktorstwem a działaniami performatywnymi. Spektakl „mon bleu” nie opowiada linearnej historii. To medytacja o obecności, zmysłowości i kolorze, inspirowana twórczością Yvesa Kleina i jego mistycznym odcieniem International Klein Blue. Niebieskość staje się tu stanem fizycznym – pulsującym, pełnym napięcia, czasem melancholii, a innym razem – pragnienia.

W „mon bleu” wystąpią: Mikołaj Bielnicki-Job, Angelika Bosacka, Artur Gołuch, Weronika Gotowska, Zuza Meyer, Ewa Kowalczyk, Michalina Pitry. Za scenografię i kostiumy odpowiada Anna Banout, natomiast muzykę skomponował David Tas. Spektakl „mon bleu” to propozycja skierowana do widzów otwartych na doświadczenia zmysłowe i nowoczesne formy sztuki. Projekt pokazuje, jak młoda scena tańca przekracza granice geograficzne i estetyczne, budując nowe wspólnoty wokół intensywnych przeżyć artystycznych.

Dzięki programowi Przestrzenie Sztuki – Taniec Białystok, stolica Podlasia staje się miejscem, w którym nowe pokolenie twórców eksperymentuje z formą i zaprasza publiczność do świata artystycznych poszukiwań.

(pj)