Premiera „Hulajgęby” Białostockim Teatrze Lalek

24 marca, 2024

Hulajgęba w BTL, fot. Jerzy Doroszkiewicz Hulajgęba w BTL, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Waldemar Śmigasiewicz w Białostockim Teatrze Lalek reżyseruje spektakl „Hulajgęba”. To połączenie powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” oraz fragmentów dziennika i refleksji autora rozrzuconych we „Wspomnieniach Polskich”.

Wędrówki po Argentynie” oraz „Rozmów z Gombrowiczem”. Sam tytuł adaptacji jak i spektaklu został zaczerpnięty z jednego z rozdziałów „Ferdydurke” – „Hulajgęba i nowe przyłapanie”.

– Pomysł reżyserski jest bliski z zamysłowi Gombrowicza, znaczy ukazanie człowieka w matni innych ludzi, w skrzyżowaniu ich losów i w próbie wydostania się z takiej konstatacji, że nasze odbicie jest zależne od odbicia duszy w oczach innego człowieka i zależymy od innego człowieka. Co jest tutaj jakby pewnym nowością to nieśmiało zaproponowałem taką podróż tego bohatera krzyżując ją z podróżą Dantego przez zaświaty, czyli przez piekło, czyściec i raj. U nas będzie to próba połączenia tego czy dopasowania tego do szkoły, piekła, czyśćca, do młodziaków i raju, do dworu – mówi Waldemar Śmigasiewicz, reżyser i autor adaptacji.

„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, napisana w roku 1937, jest wciąż aktualna, wstrząsająca, bolesna i śmieszna.

– Ten spór pomiędzy syfonem, a miętusem, który dzisiaj się rozgrywa na terenie naszego kraju, jest tutaj doprowadzony do absurdu. Oczywiście to jest metafora pewnego sporu, ale ten spór przebiega i przez naszą rodzinę, i przez naszą społeczność, i w różnych miejscach, i jesteśmy uwikłani w pewien rodzaj klinczu, który sobie sami zgotowaliśmy. Wyjściem jest jedynie dystans i uświadomienie sobie, że niestety. ale musimy z tym żyć, musimy żyć z tą gębą, którą nam przyprawiają. Jesteśmy skazani na drugiego człowieka – dodaje Waldemar Śmigasiewicz.

Premierę spektaklu „Hulajgęba” Białostocki Teatr Lalek zaplanował na 27 marca, w Światowy Dzień Teatru. Kolejne pokazy będą od 4 kwietnia. (jd)

W Białostockim Teatrze Lalek z mikrofonem Radia Akadera był ZJerzony kulturą Jerzy Doroszkiewicz: