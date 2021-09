Premia dla stulatków. Honorową emeryturę w Podlaskiem pobiera niemal 80 osób

Wrzesień 14, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

W województwie podlaskim jest niemal 80 osób, które przekroczyły 100 lat i z tej racji pobierają świadczenie honorowe z ZUS. Obecnie to ponad 4,5 tys. złotych brutto.

– Każdy senior, który uczci swoje setne urodziny, ma prawo do honorowego dodatku pieniężnego. Zakład wypłaca go co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z ZUS żadnej emerytury czy też renty. Kwota dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Honorowa premia za 100 lat z roku na rok wzrasta i nie podlega waloryzacji, co powoduje, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 28.02.2021 r., wynosi 4 512,41 złotych brutto. Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

– Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać świadczenie honorowe. W przypadku takich klientów Zakład sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsza klientka białostockiego Oddziału ZUS mieszka w Lipsku. Seniorka we wrześniu ukończyła 110 lat. Ponieważ pobiera już świadczenie honorowe przez 10 lat to jego kwota jest o prawie 1,7 tys. złotych niższa niż obowiązująca obecnie. Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończy 104 lat, a mieszka w Bielsku Podlaskim. Kwota jego świadczenia różni się od aktualnej o niecały 1 tys. złotych. (mt)