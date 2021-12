„Pręcik” – nowy spektakl BTL-u ma uwrażliwić dzieci i dorosłych na drugiego człowieka

Grudzień 9, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Na czym polega empatia i jak ją w sobie odnaleźć? O tym mówi najnowszy spektakl Białostockiego Teatru Lalek pod tytułem „Pręcik”.

To historia dziewczynki, która nagle z powodu nagłej choroby musiała opuścić swój bezpieczny pokój i zabawki, które zdezorientowane niecodzienną sytuacją próbują ją odnaleźć.

Nowy spektakl BTL-u ma uwrażliwić zarówno młodego, jak i starszego widza na drugiego człowieka.

– Ten spektakl uzmysłowił mi, że prawdziwa empatia jest wtedy, kiedy mamy doświadczenie, które nas dotknęło. Najpierw osobiście musimy poczuć ból, abyśmy autentycznie mogli współczuć drugiemu człowiekowi. Myślę, że spektakl „Pręcik” jest dla odbiorcy familijnego. To znaczy miło by było, gdyby wraz z dziećmi spektakl oglądali także rodzice. Oczywiście jest to też punkt wyjścia do rozmów z nauczycielami na tematy, których bardzo często unikamy, czyli tematy związane z chorowaniem, z dzieckiem w chorobie – mówi Jacek Malinowski, reżyser przedstawienia, dyrektor BTL.

Premiera spektaklu w niedzielę (12.12).

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: