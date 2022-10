Prawie 300 absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrało dyplomy

Październik 7, 2022

Absolwenci UMB kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego odebrali dyplomy, źródło: UMB Absolwenci UMB kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego odebrali dyplomy, źródło: UMB

215 lekarzy i 74 lekarzy dentystów zakończyło naukę w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Na uroczystościach absolwenci, poza odebraniem dyplomów, złożyli przyrzeczenia lekarskie.

W uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom z kierunku lekarskiego uczestniczył Minister Waldemar Kraska – absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Minister cieszy się, że tak liczna grupa młodych medyków zasili system ochrony zdrowia.

Podczas uroczystości zostali docenieni najlepsi studenci. Nagrodę im. Profesora Jakuba Chlebowskiego otrzymała lekarz Joanna Betlejewska. Absolwentka Wydziału Lekarskiego ukończyła studia uzyskując najwyższą średnią ocen za cały okres studiów, czyli 4,78. Natomiast dyplomy honorowe rektora otrzymała wspomniana lekarz Joanna Betlejewska i lekarz Patrycja Wojtulewicz. Dyplom taki otrzymuje absolwent, który uzyskał ze wszystkich egzaminów średnią nie niższą niż 4,75.

Natomiast na uroczystości rozdania dyplomów dla lekarzy-dentystów doceniono absolwentów, ponieważ byli najlepsi w Polsce w jesiennej edycji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Średni wynik uzyskany przez żaków UMB to ponad 167 punktów (na 200 możliwych).

– Można by powiedzieć, że gramy teraz w innej lidzie, bo różnica punktowa pomiędzy absolwentami naszej uczelni, a pozostałymi uczelniami, to aż 5 punktów. To jest coś co wydawało się być zupełnie niemożliwe. To jest osiągnięcie, za które my możemy bić brawo i cieszyć się, że udało nam się wykształcić tak znakomitych młodych lekarzy. Ten dyplom jest przepustką do innego życia. Życia lekarza dentysty, które jest z pewnością trudne, ale też niezmiernie satysfakcjonujące – mówi prof. dr hab. Teresa Sierpińska, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii.

Na obu uroczystościach wręczenia dyplomów wystąpił Chór UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko. (hk)