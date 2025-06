Praktyki w Dolinie Rolniczej 4.0 – studenci poszukiwani do innowacyjnych projektów!

26 czerwca, 2025

Fragment plakatu promującego staż. źródło: Dolina Rolnicza 4.0 Fragment plakatu promującego staż. źródło: Dolina Rolnicza 4.0

Letnie miesiące to nie tylko czas odpoczynku – dla wielu studentów to także okazja, by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Taką możliwość oferuje Dolina Rolnicza 4.0 – spółka działająca w obszarze innowacji technologicznych. W ramach programu wakacyjnych praktyk studenci mogą zaangażować się w realizację nowoczesnych projektów z zakresu AgriTech, FoodTech i HealthTech.

Technologia i nauka w praktyce

Program skierowany jest szczególnie do studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w praktycznym środowisku projektowym. Praca nie polega na siedzeniu za biurkiem, lecz na realnym wsparciu specjalistów i uczestnictwie w zespołach badawczo-rozwojowych.

– Nie szukamy pracowników do wypełniania dokumentów – szukamy młodych ludzi, którzy chcą współtworzyć rozwiązania przyszłości – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes Doliny Rolniczej 4.0.

Rekrutacja już wkrótce

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek, 30 czerwca o godzinie 14:00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Kandydaci poznają szczegóły programu, oczekiwania wobec praktykantów oraz dostępne ścieżki rozwoju.

Co ważne, niektóre uczelnie deklarują gotowość do indywidualnej organizacji toku studiów dla uczestników programu – tak, by mogli połączyć naukę z pracą nad rzeczywistymi projektami technologicznymi.

Innowacje zaczynają się w Białymstoku

Dolina Rolnicza 4.0 to ekosystem wspierający rozwój nowoczesnych technologii w rolnictwie, żywieniu i zdrowiu. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, oferuje młodym ludziom szansę na dynamiczny start zawodowy – z dostępem do nowoczesnych narzędzi i realnym wpływem na kształtowanie przyszłości branż technologicznych.

(pc)