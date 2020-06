Praktyki studenckie, wspólne badania rozwojowe. PB będzie współpracowała z firmą Stekop

Czerwiec 23, 2020

Politechnika Białostocka podpisała umowę o współpracy z firmą Stekop.

W ramach porozumienia m.in. studenci będą przyjmowani na praktyki, będą prowadzone wspólne badania badawczo – rozwojowe oraz będzie popularyzowana wiedza w obszarze elektroniki, automatyki i robotyki.

– To połączenie sił: przedsiębiorca wie, co jest potrzebne na rynku i ma zaplecze technologiczne, my mamy dobrych pracowników, rozwijamy badania i wytwarzamy prototypy produktów. Ta współpraca ma sprawić, że produkty trafią na rynek – powiedział dr inż. Wojciech Trzasko, pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego ds. Rozwoju i Współpracy.

Umowa intencyjna to pierwszy krok m.in. do wspólnego pozyskiwania pieniędzy, na przykład w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Chcemy pozyskać nowych potencjalnych pracowników, którzy mogliby się spełniać pracując w naszej firmie i rozwijać projekty w obszarze robotyki, elektroniki, automatyki – podkreśla Jerzy Łysynkiewicz, reprezentujący firmę Stekop.

Dokumenty podpisali rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz przedstawiciele firmy Stekop. (ea/mc)