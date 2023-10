Pracownicy szpitali otrzymają rabat na kurs redukujący punkty karne

3 października, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

25% zniżki na kursy redukujące punkty karne organizowane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku otrzymają pracownicy szpitali. Taką decyzję podjął dyrektor placówki na prośbę radnych.

Od 17 września jest możliwość zredukować 6 ostatnich punktów karnych poprzez odbycie kursu. Zniżka będzie dotyczyć całego personelu pracującego w szpitalach.

– Począwszy od lekarzy, przez personel medyczny, ratowników, salowe, kierowców, pracowników pogotowia ratunkowego we wszystkich szpitalach, wszystkich placówek świadczących usługi dla mieszkańców, gdzie mamy do czynienia z hospitalizacją, z leczeniem zamkniętym lub półotwartym, czyli tam gdzie można przebywać na dziennym pobycie – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Teraz kurs redukujący punkty karne w białostockim WORD kosztuje 950 zł, wynika to ze zmian, które wprowadzono w szkoleniu.

– W tej chwili te szkolenia trwają dziewięć godzin lekcyjnych, osiem godzin to jest teoria i jedna godzina to praktyki. Ta praktyka do tej pory odbywała się na placu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zmienił się ten koszt, dlatego że zmniejszyła się liczebność grup. W tej chwili grupa może liczyć maksymalnie 15 osób. Te szkolenia odbywają się stacjonarnie. A my musimy wyłączyć plac, bo tutaj odbywają się te kursy – dodaje Przemysław Sarosiek.

Do tej pory w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku odbyło się 15 szkoleń dla wszystkich chętnych, w których 215 osób zredukowało swoje punkty karne. (hk)