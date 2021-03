Pracownia Teatralna rozpoczyna działalność od kursu przygotowującego do aktorstwa

Marzec 17, 2021

źródło: Pracownia Teatralna

W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno ci którzy myślą o zawodowym aktorstwie, jak i ci, którzy chcieliby pokonać własną nieśmiałość, a także osoby pragnące po prostu spędzić czas w miłym towarzystwie. W Białymstoku powstała Pracownia Teatralna – przestrzeń twórczych działań, której założycielką jest aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku Justyna Godlewska-Kruczkowska.

– Ludzie są niesamowicie spragnieni kontaktu, rozmowy z drugim człowiekiem i myślę, że działaniami naszej fundacji jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Mogę pomóc tym wszystkim, którzy chcieliby swoje życie zawodowe związać z teatrem, bądź tym, którzy walczą z tremą, nieśmiałością, albo najzwyczajniej w świecie chcieliby w pięknym wnętrzu, z fantastycznymi ludźmi spędzić czas – mówi Justyna Godlewska – Kruczkowska.

Pracownia Teatralna istnieje przy ul. Mickiewicza 71 A, w historycznym budynku, którego wnętrza zostały przystosowane do zajęć artystycznych, jest m.in. zaciemniona sala teatralna.

Spotkania będą organizowane z myślą o różnych grupach wiekowych, choć to pierwsze skierowano do młodych ludzi w wieku od 16 do 25 lat, którzy myślą o zdawaniu na akademię teatralną.

– Mamy czworo instruktorów, to są wszystko profesjonaliści w swoim fachu. Zajęcia, osiem godzin w tygodniu, to jest bardzo dużo, będzie intensywnie. Słuchacze przekonają się jak wygląda egzamin, ale otrzymają również namiastkę funkcjonowania w szkole, czy później w teatrze. Zobaczą jak nieprawdopodobnie jest to wymagająca profesja – dodaje aktorka.

Trwają zapisy na zajęcia, które rozpoczną się 10 kwietnia. Następnym działaniem Pracowni będzie utworzenie grup teatralnych. (ea/mc)