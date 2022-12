Prace na białostockim dworcu PKP idą pełną parą

Grudzień 30, 2022

Dworzec PKP w Białymstoku, fot. Julian Lesiński Dworzec PKP w Białymstoku, fot. Julian Lesiński

Postępują prace przy budowie nowego układu peronów i torów na dworcu PKP w Białymstoku.

Obecnie wykonawca buduje peron drugi. Budowane jest też przejście podziemne, które umożliwi lepszą komunikację od dworca na perony i na drugą stronę stacji.

– Tunel będzie wyposażony w schody ruchome oraz windy, które zapewnią łatwy dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Prace przy tunelu prowadzone są z obu stron stacji. Wykonawca wymurował już część konstrukcji, a od strony dworca PKS przygotowywany jest wykop – mówi Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.

Prace na stacji wykonywane są etapami, tak by możliwy był ruch pociągów. A to oznacza, że może zmieniać się droga dojścia do peronów.

– Postępują też roboty budowlane w głębi stacji, przebudowywany jest cały układ torowy. Wymienionych zostanie łącznie 55 kilometrów torów i zamontowane będą 144 rozjazdy – dodaje Łotowski.

Inwestycja na stacji w Białymstoku to część budowy podlaskiego odcinka międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Wartość całej inwestycji to ok. 3,4 mld złotych. Zakończenie prac na stacji w Białymstoku planowane jest w przyszłym roku. (mt)