Pożyczki dla podlaskich mikroprzedsiębiorstw

15 lutego, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

Zwiększenie zaawansowania technologicznego, podniesienie poziomu automatyzacji, wykorzystywanie zielonych technologii, unowocześnienie systemów informatycznych, cyfryzacja produkcji i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa – m.in. na te cele mikroprzedsiębiorstwa z naszego regionu mogą dostać pożyczkę z funduszy unijnych.

To efekty umów podpisanych w tej sprawie przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i partnerów finansujących. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 mają przyczynić się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności podlaskich firm. Warunki i zasady udzielania pożyczki są bardzo proste.

– Mówimy tutaj o małych i średnich przedsiębiorstwach, Small Midcaps i Midcaps – tłumaczy Cezary Mielko, wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. – Small Midcaps to przedsiębiorstwa, które zatrudniają poniżej 499 pracowników, a Midcaps poniżej 3000 pracowników. To są pożyczki przede wszystkim do półtora miliona złotych, pożyczki udzielamy na 7 lat, oprocentowanie wynosi 2%.

Pula środków unijnych, którą dysponuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, w przypadku pożyczek na innowację wynosi 50 mln zł, natomiast na cyfryzację – 5 mln zł. (jł)

Z Cezarym Mielko rozmawiała Julia Łata: