10 lutego, 2026

„Poznaj swoje prawo!” – bezpłatny projekt wsparcia dla cudzoziemców w Białymstoku i regionie

Zagraniczni studenci, naukowcy oraz inni cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, mieszkający w Białymstoku i na Podlasiu, mogą wziąć udział w bezpłatnym projekcie edukacyjno-informacyjnym „Poznaj swoje prawo!”. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości prawnej oraz ułatwienie funkcjonowania w Polsce osobom, które często nie znają obowiązujących przepisów i nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia.

 

Wsparcie dla osób spoza Unii Europejskiej

Projekt skierowany jest m.in. do osób pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz innych krajów trzecich. Organizatorzy odpowiadają na realne potrzeby cudzoziemców, oferując praktyczną pomoc w zakresie prawa, integracji społecznej oraz wsparcia psychologicznego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  • indywidualnych konsultacji prawnych,

  • klubów dyskusyjnych i spotkań integracyjnych,

  • warsztatów tematycznych dotyczących życia i pracy w Polsce,

  • spotkań z psychologiem,

  • tzw. kawiarenek humanitarnych, sprzyjających wymianie doświadczeń i budowaniu relacji.

Kluby dyskusyjne z języka polskiego – rusza rekrutacja

Już rozpoczęła się rekrutacja do klubów dyskusyjnych z języka polskiego, które wystartują 18 lutego. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha w Białymstoku.

Kluby dyskusyjne to okazja do rozwijania kompetencji językowych w praktyce, przełamywania barier komunikacyjnych oraz lepszego poznania polskiej kultury i realiów życia codziennego. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ

Bezpłatny udział i realne wsparcie

Udział w projekcie „Poznaj swoje prawo!” jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłoszeń osoby, które planują rozwijać karierę naukową lub biznesową w Polsce i chcą lepiej poruszać się w polskim systemie prawnym oraz społecznym.

Projekt stanowi realne wsparcie integracyjne i edukacyjne, pomagając cudzoziemcom odnaleźć się w nowym kraju oraz bezpiecznie budować swoją przyszłość w regionie.

(pc)

