Poznaj kulisy programu Top Young 100 – opowiadają Angelika Remiszewska i Kacper Olesiewicz

3 lutego, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Jak wygląda logistyka w praktyce? Jakie wyzwania czekają na studentów w realnym przedsiębiorstwie? O swoich doświadczeniach w prestiżowym programie Top Young 100 opowiadają Angelika Remiszewska i Kacper Olesiewicz, studenci Politechniki Białostockiej. W rozmowie dzielą się kulisami pracy nad rzeczywistymi projektami dla firm takich jak Żabka czy Geodis, a także zdradzają, jakie kompetencje zdobyli dzięki udziałowi w programie.

Rekrutacja do ósmej edycji trwa do 9 marca – to szansa na rozwój dla ambitnych studentów logistyki i pokrewnych kierunków! Posłuchaj rozmowy i dowiedz się więcej!

Posłuchaj rozmowy: