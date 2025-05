Poznaj Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej na dniu otwartym

21 maja, 2025

Mat. org. Mat. org.

Ósmoklasiści zainteresowani przedmiotami ścisłymi mogą poznać Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, w którym nauka nastawiona jest na matematykę, fizykę czy informatykę. Szkoła w środę (28.05) organizuje dzień otwarty.

Nowością w roku szkolnym 2025/2026 będzie klasa o profilu biologiczno-chemicznym.

– Zaplanowaliśmy to w sposób bardzo urozmaicony, dlatego że uczniowie będą mieli zajęcia z biologii i z chemii w laboratoriach Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, a zatem już będą od początku w praktyce. Dodatkowo oczywiście będą mieli przedmioty uzupełniające i one będą wiązały się z tym nowym zagadnieniem odnawialnych źródeł energii. To bogactwo oferty wychodzi na zapotrzebowanie współczesnego młodego człowieka – mówi Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Dzień otwarty w ALO PB, podobnie jak w zeszłym roku będzie w konwencji linii lotniczych. – ALO PB Airlines startuje 28 maja. Uczniowie w różnych klasach, na różnych przystankach będą mieli różne zadania do rozwiązania, które w tym roku będą związane nie tylko z matematyką i fizyką, czy informatyką, ale też z biologią i z chemią, czyli to się rozszerza razem z naszą ofertą – dodaje Paweł Malinowski, wicedyrektor ALO PB.

Dzień otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej odbędzie się w środę (28.05) od 11:00. Wstęp jest wolny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: