Pożar w Ziołowym Zakątku w Korycinach – 15 zastępów straży pożarnej w akcji

25 października, 2025

źródło: OSP Drohiczyn

W nocy z piątku na sobotę (25 października) doszło do poważnego pożaru w miejscowości Koryciny w powiecie siemiatyckim. Ogień objął zabudowania należące do znanego przedsiębiorstwa Dary Natury, działającego w obrębie kompleksu Ziołowy Zakątek. Płomienie zniszczyły magazyn, część budynku mieszkalnego oraz samochód stojący w pobliżu.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratowniczych około godziny 1:00 w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano 15 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości.

Po przybyciu na teren zdarzenia strażacy zastali budynek magazynowy połączony z częścią mieszkalną, który był już w całości objęty ogniem. Z części mieszkalnej przed przybyciem służb ewakuowały się dwie osoby – żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Jak przekazała mł. ogn. Justyna Kłusewicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, działania ratowniczo-gaśnicze były wyjątkowo trudne ze względu na rozmiar pożaru i konstrukcję budynku.

Ogień opanowany – trwa dogaszanie i rozbiórka

Po kilku godzinach intensywnej akcji strażakom udało się opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu. Obecnie na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej, które prowadzą dogaszanie pogorzeliska oraz rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcji.

Według informacji przekazanych przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach, sytuacja jest już pod kontrolą, jednak działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Przyczyny pożaru nieznane

Na tę chwilę nie ustalono przyczyn pożaru. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, które po zakończeniu akcji gaśniczej przystąpią do oględzin pogorzeliska i ustalania okoliczności zdarzenia.

Posłuchaj komentarza mł. ogn. Justyny Kłusewicz – Rzecznik Prasowej Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: