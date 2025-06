Pożar na ul. Pułaskiego w Białymstoku. Ewakuowano siedem osób

21 czerwca, 2025

źródło: Spotted Białystok

W sobotę, 21 czerwca 2025 roku, przed godziną 10:00 doszło do pożaru w jednym z bloków przy ulicy Pułaskiego w Białymstoku. Ogień pojawił się na balkonie mieszkania na pierwszym piętrze. Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie odniósł obrażeń.

Szybka akcja i ewakuacja mieszkańców

Ze względów bezpieczeństwa strażacy zdecydowali się na ewakuację siedmiu osób z budynku. Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej, które skutecznie ugasiły płomienie i zapobiegły rozprzestrzenieniu się ognia na kolejne części budynku.

Spłonął balkon i elewacja – straty sięgają 15 tys. zł

W wyniku pożaru spłonęły przedmioty i meble znajdujące się na balkonie, uszkodzone zostały okno, drzwi balkonowe oraz fragment elewacji budynku. Według wstępnych szacunków straty wynoszą około 15 tysięcy złotych.

Na szczęście ogień nie objął wnętrza mieszkania, a szybka reakcja służb pozwoliła uniknąć poważniejszych konsekwencji.

Strażacy przypominają: Nie składować łatwopalnych przedmiotów na balkonach

Straż pożarna apeluje do mieszkańców, by nie przechowywać na balkonach materiałów łatwopalnych, takich jak meble z tworzyw sztucznych, kartony czy poduszki ogrodowe. Takie przedmioty w przypadku zaprószenia ognia mogą przyczynić się do szybkiego rozwoju pożaru i zagrożenia dla życia.