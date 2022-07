Powstanie Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach

Lipiec 7, 2022

Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach (gm Suchowola) może powstać do 2025 roku. W czwartek (7.07) porozumienie w sprawie utworzenia Muzeum podpisali przedstawiciele Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” Józef i Marek Popiełuszko oraz dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.

Obecny na uroczystości wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że Muzeum jest jednym z 300 projektów pamięci realizowanych w Polsce. Ale to projekt szczególny ze względu na osobę księdza Jerzego. Minister zapewnił, że inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki jest przekonany, że powstanie inwestycja ważna dla całego kraju. – Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Do końca roku ma być pozwolenie na budowę, kosztorys, mamy nadzieje w 2025 roku otworzyć to Muzeum. Do końca tego roku grunt w Okopach będzie już własnością Muzeum Podlaskiego, pozostanie tylko rozstrzygniecie kwestii, kto będzie budował.

Także dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski podkreślił, że prowadzenie nowego muzeum będzie ogromnym zadaniem, ale i wyzwaniem.

Inicjatorem budowy Muzeum była założona przez najbliższą rodzinę księdza Jerzego Fundacja „Dobro”. Pomysł zrodził się kilka lat temu, podczas obchodów 70. rocznicy urodzin kapłana. Przedstawiciel Fundacji Marek Popiełuszko przypomniał, że Fundacja powstała w 2015 roku, a jej głównym celem było upamiętnienie miejsca, gdzie ksiądz Jerzy się urodził. – Dla nas jako rodziny to testament księdza Jerzego. Najpierw myśleliśmy o ławeczce, miejscu pamięci na tle podlaskiej wsi, ale podczas organizacji urodzin powstała myśl, że potrzeba czegoś większego. Projekt ewoluował przez trzy lata. I cieszę się, że dziś możemy przejść do następnego etapu – mówił Marek Popiełuszko.

Autorem projektu Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach jest Mirosław Nizio, właściciel pracowni architektonicznej Nizio Design International. Ta pracownia zrealizowała m.in. również projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. – Projekt muzeum w Okopach był niezwykle trudny, prace rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu. Powstał pomysł na stworzenie nowoczesnej placówki inspirowanej kapliczkami i kościołami o trójkątnych szczytach – tłumaczy Mirosław Nizio. – Historia życia księdza Jerzego, jego męczeństwo będzie uwidocznione na każdym poziomie: merytorycznym, edukacyjnym i duchowym. To był chyba najtrudniejszy projekt w mojej karierze – przyznał architekt.

Muzeum zbudowane zostanie z kamienia, z lokalnego kruszcu. W konstrukcji ważne będzie też szkło i światło.

Fundacja „Dobro” wspólnie z Mennicą Polską wydała cegiełki, z których dochód będzie przekazany na budowę.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach koło Suchowoli 14 września 1947 r. Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Został zamordowany jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r. (at)