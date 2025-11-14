Powrót ruchu na granicy z Białorusią od 17 listopada. Opublikowano projekt otwarcia przejść w Bobrownikach i Kuźnicy

14 listopada, 2025

17 listopada mają zostać ponownie otwarte dwa drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach oraz w Kuźnicy Białostockiej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

I w jego uzasadnieniu czytamy, że decyzja ma odblokować przepływ osób i towarów oraz odpowiedzieć na oczekiwania przedsiębiorców, przewoźników i osób dojeżdżających do pracy między Polską a Białorusią. Zapowiedź wznowienia działania przejść padła już w październiku z ust premiera Donalda Tuska, który podkreślał, że będzie to otwarcie „na próbę”.

– Pan premier podczas wizyty na Forum Spójności ogłosił, że państwo polskie będzie gotowe do otwarcia przejść granicznych do końca roku, ale wskazał też, że zrobimy wszystko, aby mogło to nastąpić do końca listopada bieżącego roku – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

Z projektu rozporządzenia wynika, że przejście w Bobrownikach będzie otwarte dla ruchu osobowego, w tym autokarów, oraz dla ruchu towarowego, ale wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w UE, EFTA i Szwajcarii. Natomiast przejście w Kuźnicy Białostockiej ma zostać otwarte, ale tylko dla ruchu osobowego, bez autobusów.

– Z punktu widzenia administracji, nad którą sprawuje kontrolę i prac, które wykonywane są w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, jesteśmy gotowi na tę decyzję – dodaje wojewoda.

Obecnie ruch samochodowy z Białorusią odbywa się tylko przez przejście w Terespolu, a ruch ciężarowy w Kukurykach. Ponadto dla ruchu towarowego działają kolejowe przejścia w Kuźnicy Białostockiej, Siemianówce i Terespolu. (hk)