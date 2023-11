PCPR w Białymstoku prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

29 listopada, 2023

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

Trwa pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tym roku zgłosiło się 13 osób.

Celem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości i wsparcie rodzin zastępczych.

Kto może pełnić rolę rodziny zastępczej? – Jest to uregulowane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby móc w przyszłości zaopiekować się dzieckiem kandydaci powinni spełniać szereg warunków – mówi Katarzyna Kuprianowicz, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. – Nie może to być osoba karana, czy osoba, która kiedykolwiek miała ograniczoną władzę rodzicielską. Kandydata kierujemy do psychologa celem stwierdzenia predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stroniej internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce piecza zastępcza, zachęcamy też do osobistego kontaktu.

Obecnie na terenie powiatu białostockiego żadne dziecko nie oczekuje na umieszczenie w rodzinie zastępczej. – Wszystkie dzieci, które wymagały zapewnia pieczy zastępczej są zaopiekowane. W tym roku udało nam się pozyskać i skierować na szkolenie łącznie 13 osób. Część z tych kandydatów to były osoby spokrewnione z dzieckiem, inni kandydaci to osoby obce.

Mieszkańcy Powiatu Białostockiego zainteresowani pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, pokój nr 1.

Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Kampania ma docierać do przyszłych opiekunów zastępczych, którzy otworzą swoje serca i domy dla dzieci potrzebujących miłości i opieki. W przestrzeni medialnej można zobaczyć spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżają historie tych rodzin. (at)