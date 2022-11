Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z pomocy w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym PB

Listopad 9, 2022

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Psychologiczny Punkt Konsultacyjny na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej mogą skorzystać z działającego na uczelni Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego. Świadczona jest w nim bezpłatna pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego. Porady są anonimowe.

Do punktu można się zgłosić z każdym problemem.

– Mogą to być zaburzenia lękowe; często studenci mają duży problem, żeby np. odpowiadać ustnie. Mówimy tutaj nawet o jakiejś fobii społecznej. Jest to powszechny problem wśród studentów – mówi psycholog Katarzyna Gogolewska. – Często młodzi ludzie cierpią na różne zaburzenia, często są one jeszcze niezdiagnozowane, a w zetknięciu z dorosłością, oni zaczynają się mierzyć z różnymi swoimi trudnościami, z tym np. że często nie są w stanie podołać różnym wyzwaniom, nie są w stanie odpowiednio radzić sobie ze stresem; często są to zaburzenia depresyjne – dodaje.

Porady udzielane są również w języku angielskim.

– Zachęcamy do tego, żeby przychodzić i się konsultować. (…) Jest to p0moc absolutnie bezpłatna, co w dzisiejszych czasach jest sprawą naprawdę bezcenną, bo nie każdego stać na konsultację psychologiczną – dodaje psycholog Katarzyna Gogolewska.

Z porad psychologa można skorzystać w pokoju 39 C mieszczącym się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami w budynku Rektoratu. Drugi punkt działa w Akademiku GAMMA. (mt)

Z psycholog Katarzyną Gogolewską rozmawiała Małgorzata Turecka: